LUMEZZANE – Grande prestazione ieri delle ragazze del Ct Ceriano che milita nella serie A2 e che, sui campi delle bresciane del Tc Lumezzane, hanno vinto per 3-1, confermandosi al primo posto del girone.

“Non era per nulla facile oggi – ha commentato il capitano della squadra cerianese-saronnese, Silverio Basilico – Tutti i match, compreso quello dal punteggio apparentemente più “comodo”, sono stati duri e lottati. Le ragazze hanno fatto benissimo, anche perché su questi campi così rapidi non è facile adattarsi alla svelta”.

I risultati – Anna Turati vs. Chiara Catini 6-4 6-2; Camilla Scala vs. Anastasia Piangerelli 7-5 6-7 6-4; Maria Aurelia Scotti vs. Rubina De Ponti 6-4 6-3. Decisivo ed emozionante il doppio giocato da Mary e Anna che dopo aver annullato due match point, riescono a vincere per 13-11 al tie break decisivo del terzo set.

(foto: la formazione del Ct Ceriano con il sindaco cerianese, Roberto Crippa)

01112021