TURATE – Intossicazione etilica a 13 anni: è successo ieri durante la notte di Halloween a Turate. Si è sentita male mentre si trovava in via Galilei: alle 22 è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù: hanno trovato la giovanissima che stava particolarmente male ma fortunatamente dopo le prime cure prestate direttamente sul posto si è via via ripresa. E’ stata comunque trasportata all’ospedale “Galmarini” di Tradate per gli accertamenti del caso, al momento dell’arrivo al nosocomio tradatese è comunque apparsa in condizioni tranquillizzanti.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire tutti i contorni della vicenda, per capireì cosa sia successo esattamente. La diagnosi dei sanitari è stata comunque quella di una intossicazione da alcol, la giovanissimi aveva dunque bevuto decisamente troppo.

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese per una emergenza medica in zona)

01112021