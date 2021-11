x

SARONNO – Un poker per il Fbc Saronno, la delusione della Caronnese, mentre la partita dell’Ardor Lazzate è stata rinviata per casi di positività al coronavirus fra gli avversari: questo e molto altro nella domenica calcistica locale.

Tutti i risultati in breve – In serie D Gozzano-Caronnese 1-0; in Eccellenza Ardor Lazzate-Verbano rinviata e Varesina-Castanese 2-1. In Promozione Universal Solaro-Solbiate 0-3 e Gallarate-Fbc Saronno 2-4. In Prima categoria girone A Pro Azzurra-Arsaghese 2-2 e San Marco-Tradate 0-2. Nel girone B Salus Turate-Rovellasca 1910 0-1 e Esperia Lomazzo-Albate 1-1. Nel girone N Ceriano-Garibaldina 2-1. In Seconda categoria nel girone N Pro Juventute-Mocchetti 2-0 e Sommese-Cistellum 2-0. Nel girone R Visconti-Sc United 1-8; nel girone I Gerenzanese-Bulgaro 1-3. In Terza categoria girone A Amor sportiva-Oratorio Lainate 0-1; Union Oratori Castellanza–Airoldi Origgio 3-1, Dal Pozzo-San Vittore Olona 0-0, Cogliatese–Limbiate 1-2.

In serie D nuova delusione per la Caronnese, battuta all’ultimo minuto dal Gozzano.

Calcio serie D, finale fatale per la Caronnese a Gozzano In Eccellenza la vittoria nella sfida al vertice della Varesina sulla Castanese, rinviata per casi di positività al coronavirus Ardor Lazzate-Verbano.

In Promozione largo successo del Fbc Saronno a Gallarate.

e sconfitta interna per l’Universal Solaro.

In Prima categoria girone A, successo esterno del Tradate e pari interno per la Pro Azzurra Mozzate.

In Prima categoria girone B pari interno dell’Esperia Lomazzo e vittoria del Rovellasca 1910 nel derby con la Salus Turate.

Nel girone B vittoria del Ceriano Laghetto.

In Seconda categoria successo della Pro Juventute sul Mocchetti.

e Cistellum battuto dalla Sommese.

Nel girone I sconfitta casalinga della Gerenzanese.

Nel girone R goleada del Sc United.

In Terza categoria girone A sconfitta interna per l’Amor sportiva.

Perde in trasferta invece l’Airoldi Origgio.

Pareggio casalingo per il Dal Pozzo.

Limbiate corsara sul campo della Cogliatese.

