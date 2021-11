x

UBOLDO – Uboldo stasera va su “Striscia la notizia”: è infatti attesa nel corso del telegiornale satirico di Canale 5 la trasmissione del servizio realizzato qualche giorno fa sul territorio uboldese: il tutto per raccontare il caso della famiglia uboldese che tempo fa aveva affittato una villetta – in via Risorgimento – al Comune, edificio poi adibito a sede della locale stazione dei carabinieri. Lamentano un problema che si trascinerebbe ormai da molti anni: da tempo l’ente locale non pagherebbe più il canone di affitto.

Ma perchè il Comune non paga l’affitto? All’origine di tutto vi sarebbe un pronuncamento della Corte dei conti dell’Emilia Romagna che ha stabilito che un Comune non può pagare per intero il canone di affito di una caserma dei carabinieri, in parte dovrebbe essere corrisposto dallo Stato. Ma i proprietari della villetta lamentnao pesanti arretrati, che per il momento nessuno ha saldato. Se ne parlerà dunque questa sera a Striscia, la trasmissione va in onda dalle 20.35 e sarà intervistato anche il sindaco, Luigi Clerici.

A Uboldo da anni è in costruzione una nuova caserma, in via Iv novembre (foto), ma le opere non sono ancora concluse.

