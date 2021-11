x

VARESE – “A partire dalla notte tra oggi 2 novembre e domani 3 novembre sulla Lombardia sono attese nuove precipitazioni diffuse, in intensificazione dalla seconda metà della giornata sui settori di alta pianura, Alpi e Prealpi. I fenomeni saranno più probabili tra il pomeriggio e la serata di domani 3 novembre, in particolar modo sui settori prealpini dove non si escludono localmente precipitazioni anche intense”. Lo fa sapere il Servizio meteo di Regione Lombardia.

Nel corso della serata l’ingresso di aria più fredda in quota porterà un aumento della probabilità di rovesci e temporali. Quota delle nevicate generalmente tra 1500 e 1700 metri sulle Alpi, in abbassamento sulle Alpi nel corso della serata fino a quote intorno ai 1400-1600 metri.

Tendenza per giovedì 4 novembre: residue precipitazioni nel corso della notte su Alpi e Prealpi, veloce cessazione dei fenomeni nel corso della mattinata. Contestuale rinforzo dei venti da nord, limitatamente al mattino, sui settori prealpini occidentali. Assenza di fenomeni significativi nella restante parte del giorno. Il centro funzionale della Lombardia valuterà nella mattina di domani 3 novembre l’eventuale rivalutazione dei codici colore su ciascuno scenario di rischio.

