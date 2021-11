x

SARONNO – Pubblichiamo la nota di Maria Assunta Miglino in merito al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della patria (Roma, 4 novembre 1921-2021), il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani. “Così come, cento anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo che quel Soldato, voluto come “di nessuno”, potesse in realtà essere percepito come “di tutti”, al punto da trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e successivamente di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui, in ogni luogo d’Italia, si possa orgogliosamente riconoscere la “paternità” di quel Caduto.”Sulla base di questo assunto, le Medaglie d’Oro al valor Militare si sono rivolte all’ANCI, in quanto rappresentante della quasi totalità dei Comuni d’Italia, per promuovere, fin dal 2020, il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, da parte di ciascuna civica amministrazione, naturalmente nel rispetto delle norme amministrative in vigore e dell’autonomia dei rispettivi consigli comunali. A oggi sono già 3042 i Comuni italiani che con delibera di consiglio comunale hanno conferito la cittadinanza onoraria e 188 i Comuni che hanno istruito la pratica.

Il Comune di Saronno non si è ancora espresso a tal fine. L’augurio è che l’amministrazione di Saronno prenda a cuore la richiesta sottoscritta da tutte le associazioni d’arma cittadine affinché anche il nostro comune possa commemorare il Milite Ignoto concedendo la cittadinanza onoraria.

