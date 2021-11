x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese comunica che la partita di Coppa Italia di serie D contro la Castellanzese, valevole per i 32esimi di finale e in programma mercoledì 3 novembre alle 14.30 si giocherà al Comunale di corso della Vittoria Caronno Pertusella. La Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la richiesta da parte delle due società, favorevoli all’inversione di campo, visto che originariamente il match era stato previsto sul terreno di Castellanza.

La modalità di accesso allo stadio di Caronno Pertusella è la stessa valevole per il campionato. Biglietti acquistabili presso la cassa dello stadio, sarà possibile accedere alla struttura solo muniti di green pass. Ghiotta occasione, dunque, per gli appassionati del calcio locale, per assistere ad un vero e proprio derby del Varesotto.

La Caronnese di mister Manuel Scalise è reduce dalla sconfitta domenicale in campionato, in trasferta contro il Gozzano.

(foto archivio: Caronnese in un’azione di gioco in un precedente match)

