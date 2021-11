x

LIMBIATE – Dopo Saronno, i piromani dei rifiuti sono entrati in azione nella vicina Limbiate: lo scorso fine settimana i viigli del fuoco sono stati infatti chiamati agli “straordinari” per una serie di incendi avvenuti in orario notturno, nel mirino i cassonetti dei rifiuti. Inizialmente è stato però preso di mira il capanno per gli attrezzi da giardino situato in una zona agricola in via Camposanto, vicino c’era anche una catasta di legna. In via Lombardia è stato quindi appiccato il fuoco ai cassonetti della raccolta differenziata dei rifiuti, poi ci sono stati altri due analoghi episodi, sempre in città. Con i pompieri dunque costretti ad accorrere con varie squadre, con interventi effettuati fra l’1 di notte e le 8 del mattino.

Sono adesso in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Desio, che sono alla ricerca di eventuali testimoni; le indagini sono quindi in fase di svolgimento.

