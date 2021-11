x

CARONNO PERTUSELLA / GARBAGNATE MILANESE – Momenti di apprensione questo pomeriggo in un’azienda situata nell’area al confine fra Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese, per un incidente sul lavoro: come riferisce Areu, il servizio per le emergenze sanitarie in Lombardia, nella garbagnatese via Trieste, che si trova appena oltre la rotatoria di Caronno lungo l’ex Varesina, alle 15.35 è accorsa una pattuglia della polizia locale, e che i tutori dell’ordine sono arrivati i mezzi del soccorso sanitario ovvero l’auto-infermieristica proveniente da Saronno e l’ambulanza della Croce vuola per soccorrere un uomo di 41 anni.

Non è nota la dinamica dell’accaduto, e comunque il ferito al momento non risulta in pericolo di vita; gli agenti della vigilanza urbana hanno raccolto le testimonianze dei presenti – come sempre accade in simili circostanze – per avere un quadro preciso di quel che è successo.

