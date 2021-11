x

SARONNO – Prosegue la spinta verso la digitalizzazione dei sistemi di notifica e pagamento delle imposte, anche nel caso queste siano rivolte alle imprese, anzi a maggior ragione: proprio in questi giorni è partita la nuova modalità di emissione delle bollette per le imposte del “canone unico” che dal 1 gennaio 2021 ha accorpato la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (Icp), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada.



Saronno Servizi ha affiancato il Comune di Albiate nell’emissione degli avvisi di pagamento che per la prima volta sono stati inviati alle imprese esclusivamente in modalità digitale, ovvero tramite Pec (caselle di posta certificata): i contribuenti di Albiate riceveranno, senza sprechi di carta e di tempo, la bollettazione digitale per evitare anche ritardi nelle consegne da parte dei circuiti postali o mancati recapiti in caso di assenza del destinatario. Una modalità che Saronno Servizi S.p.A. intende portare avanti nei prossimi mesi, anche per gli altri Comuni soci o affiliati ad essa sul territorio. Ricordiamo che la società ha raggiunto nel corso degli ultimi anni la quota di 10 comuni serviti sul territorio, estendendo il raggio di azione anche nella provincia di Monza e Brianza come nel caso del Comune di Albiate.

