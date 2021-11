[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Un refuso, una R dimenticata trasforma via Grieg (intitolata al noto compositore norvegese) in via Gieg improbabile omaggio ad un bassista statunitense morto nel 2013.

E’ quello che è successo allo scalo ferroviario secondario di Saronno dove lo spirito d’osservazione di un viaggiatore il saronnese Giuseppe Anselmo ha permesso di scoprire un errore nella cartellonistica informativa. Malgrado la fretta per perdere il treno Anselmo si è accorto che nel cartellone blu che indica le varie direzioni da seguire per spostarsi nello scalo è indicata l’uscita di via Gieg.

In realtà la strada che corre dietro allo scalo ferroviario (dove si trova anche l’eliporto e diverse realtà industriali) è intitolata a Edvard Hagerup Grieg compositore e pianista norvegese. In sostanza è stata dimenticata una R errore ripetuto in due cartelli dello scalo. Un refuso che fa sembrare l’arteria intitolata a Colin Gieg bassista statunitese morto nel 2013.

A segnare l’incongruenza il saronnese ma anche il Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno che l’ha rilanciato sui social network.