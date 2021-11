x

x

SAIN BOI – A volte si vince, a volte si perde, a volte piove, il motto familiare agli amanti dello sport del batti e corri è stato confermato proprio in questo fine settimana a Sain Boi (Spagna), dove si è disputata la 2′ Women’s softball European masters cup. Il Comitato gare a causa della forte pioggia che si abbattuta sabato sulla Catalogna, ha annullato l’ultima partita del girone di qualificazione che l’Italia aveva in programma contro la Svezia, ininfluente ai fini dell’accesso alla finale torneo, successivamente ha posticipato e poi definitivamente cancellato tutte le finali del tabellone femminile. In virtù della classifica provvisoria, grazie alle 4 vittorie ottenute nel girone di qualificazione, l’Italia Team Le Zie si è vista assegnata la vittoria del torneo femminile e bissa così il successo del 2019, davanti all’Olanda (battuta 14-1) che giunge al secondo posto, alla Spagna che si posiziona terzo posto (5-0), quarta è arrivata la Danimarca (12-6).

Il manager Angelo Brunero ha ricordato: “Ovviamente è una vittoria che non piace e non festeggiamo come dovrebbe essere fatto. Abbiamo provato in tutti i modi a convincere gli organizzatori perché volevamo festeggiare in campo, ma viste le condizioni metereologiche il Comitato ha preferito prendere questa decisione”. “Siamo comunque ancora una volta campioni d’Europa, abbiamo vinto sul campo tutti gli incontri non ce ne voglia nessuno. Personalmente sono molto contento della prestazione delle ragazze – aggiunge il tecnico – ma soprattutto ero sicuro del livello tecnico delle giocatrici”. Chiude dicendo: “Abbiamo comunque reso gli onori ai nostri avversari olandesi, i quali molto sportivamente hanno accettato la nostra vittoria”.

Nella formazione de Le Zie anche due giocatrici della Rheanvendors Caronno, Silvia Durot e Liliana Rossetti.

E’ notizia dell’ultim’ora che il World Masters Game, che doveva svolgersi a Kansai in Giappone nel mese di maggio del 2022, è stato rimandato a causa della pandemia da covid19. La squadra è iscritta ed attende notizie.

(foto: l’Italia in Catalogna)

02112021