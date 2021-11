x

SOLARO – Sono diciotto gli operatori del nucleo della Protezione civile di Solaro che, lo scorso sabato, sono stati impegnati nell’esercitazione di ricerca di persona scomparsa. Il cuore dell’esercitazione è stato l’utilizzo della strumentazione Gps acquistata recentemente e affidata in dotazione al gruppo.

Per l’appunto, ad organizzare l’esercitazione, avvenuta in una serie di zone distribuite su tutto il territorio del comune di Solaro, sono stati due volontari che hanno seguito recentemente il corso abilitante della Protezione Civile regionale per l’utilizzo di questo tipo di nuovi strumenti, che, in futuro, potrebbero essere chiave nelle operazioni di ricerca in cui la Protezione civile si impegna.

In tutto i volontari del nucleo solarese sono attualmente 22, 8 dei quali selezionati e formati negli ultimi mesi a seguito del bando per l’ampliamento del gruppo.

(foto: i diciotto volontari della protezione civile solarese che sono stati impegnati, nello scorso sabato, nell’esercitazione di ricerca di persona scomparsa)

