SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica [email protected] in merito agli incontri con la città che il sindaco Augusto Airoldi presenterà domani.

Nella tarda primavera del 2009, in una splendida piazza Schuster piena di gente e di sole, Paride Brunetti – ex-capo partigiano allora capolista di [email protected] – lanciò un appello nel corso del suo ultimo discorso alla città: «Rifate i comitati di quartiere». Un seme gettato nel futuro che oggi, a dodici anni di distanza, inizia a dare i suoi primi frutti, rappresentati dagli incontri di quartiere che l’Amministrazione ha recentemente annunciato attraverso Saronno Sette, e che partiranno l’11 novembre prossimo.

Anche se questi incontri avranno un carattere e una gestione differenti rispetto ai Comitati attivi in città negli Anni ’70, è la prima volta da più di quarant’anni che vengono strutturati ufficialmente dei momenti di confronto tra cittadini e Amministrazione secondo un protocollo reiterabile ogni anno, che verrà illustrato in dettaglio nei prossimi giorni.

Si tratta quindi di un passaggio epocale, che segna l’inizio di un percorso e di un metodo molto diversi rispetto a quanto è stato ritenuto opportuno fare a Saronno negli ultimi decenni. Abbiamo tenuto a fare questa premessa per ricordare – anche alle opposizioni che di recente si sono chieste cosa si stesse facendo a riguardo – come la partecipazione sia per [email protected] un tema identitario, del quale non ci scordiamo di certo.

Quello che partirà in questo mese lo aspettavamo non da un anno (nel quale peraltro le restrizioni Covid hanno pesato) ma da dodici, e siamo molto felici che finalmente possa essere avviato.

Questo è stato possibile grazie al favorevolissimo clima che c’è all’interno dell’attuale maggioranza in merito alla partecipazione, all’ascolto e al rapporto con i cittadini. Del resto non potrebbe essere altrimenti, dato che moltissimi attivisti (eletti e non) delle attuali cinque liste di maggioranza sono impegnati – spesso da decenni – nella galassia di volontariato sociale e/o associazionismo che interessa Saronno. Tutte le amministrazioni muoiono se non restano in contatto con la città che rappresentano. Nel caso di quella attuale sono proprio le persone che ne fanno parte le prime a saperlo e a chiedere fortemente che attività come gli incontri nei quartieri vengano tenute. È una bella notizia ma non è un punto di arrivo: è la partenza di un progetto che prevederà altri momenti confronto, in vari ambiti, oltre alla strutturazione di quel “bilancio partecipato” che è presente nel programma condiviso con tutte le forze di maggioranza. Sarà un percorso da fare insieme nei prossimi quattro anni. Nel frattempo, invitiamo tutti i cittadini a partecipare agli incontri che inizieranno da 11 novembre.