x

x

CARONNO PERTUSELLA – Black out notturno dalle 23.15 in alcune zone di Caronno Pertusella, c’è anche chi ha udito dei “botti” e questo farebbe pensare ad un guasto: nel corso della nottata alla cabina nei pressi di viale 5 giornate sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per un sopralluogo; per poi “cedere il testimone” ai tecnici della società elettrica, per le riparazioni del caso.

Non si tratta di un problema che ha interessato tutta Caronno Pertusella ma alcune aree cittadina, come in via Sant’Alessanro dove molte case sono rimaste improvvisamente senza corrente elettrica; situazione che si è registrata anche in viale 5 giornate. In altre zone, come via Piave, la luce è mancata ed è tornata più volte. Nel giro di circa un’ora la situazione è andata comunque progressivamente tornanto alla normalità. In base alle indicazioni della società elettrica, il problema avrebbe interessato circa quattrocento utenti.

(foto: una unità dei vigili del fuoco)

03112021