SARONNO – Pubblichiamo l’intervento del sindaco Augusto Airoldi sulla partecipazione e sugli appuntamenti con cittadini e commercianti organizzati in città.

Una città non si governa dal Palazzo, ma dalle strade e dalle piazze, dai negozi e dai mercati. E si governa ascoltando continuamente e confrontandosi sulle scelte che poi, certo, sono gli amministratori a doversi assumere la responsabilità di prendere e le professionalità dell’Amministrazione comunale a dover gestire e realizzare.



Sembra sempre di recitare una poesia di quelle che impariamo a memoria da piccoli quando si dicono queste cose semplici e concrete, ma in realtà, proprio queste sono le cose che a volte la politica dimentica, perdendosi nel proprio piccolo cortile, E non a caso poi la gente, magari, si trova a non capire o a non apprezzare le scelte anche corrette fatte nel suo interesse, proprio perché non sono state sufficientemente condivise sul territorio. E soprattutto dietro questa mancanza di dialogo continuo e di frequentazione in città (oltre che nel Palazzo) si spiega tantissimo anche la recente scoperta dell’acqua calda, ovvero la crescente fuga dalle elezioni amministrative che si sono tenute in tanti comuni lombardi e italiani.

Noi a Saronno lo abbiamo detto sin dall’inizio che questa sarebbe stata l’Amministrazione con i cittadini e non solo per i cittadini. Se fino ad oggi la pandemia ci ha sostanzialmente impedito di incontrare cittadini, associazioni e

le diverse categorie direttamente sul territorio della città, oggi, grazie alle vaccinazioni e al green pass, e pur mantenendo le precauzioni ancora indispensabili, possiamo finalmente avviare il primo percorso di confronto e

ascolto direttamente in città. Per cominciare lo faremo in due modi. Dal 3 novembre, una volta alla settimana andremo a incontrare i commercianti nei loro negozi (dopo aver già iniziato a farlo nei mercati della città) perché vogliamo ascoltare da loro i problemi del commercio di prossimità e discutere le opportunità per rilanciarlo. In secondo luogo, dall’11 novembre, avviamo un percorso settimanale, sostanzialmente fino alle porte del Natale, di incontri con i cittadini, sempre in ogni quartiere di Saronno.

Nei prossimi giorni lo racconteremo e sul prossimo numero del nostro giornale, come su tutti i media, i nostri social e sul sito del Comune, ne troverete il dettaglio. Sarà un percorso per confrontarsi viso a viso con i saronnesi su quello che abbiamo fatto, sui problemi che ci sono, sulle scelte che stiamo concretamente programmando e sui tantissimi suggerimenti che tanti saronnesi possono darci.

Questo è il modo di governare Saronno che sta nel nostro DNA di amministratori e che, come scoprirete nei prossimi mesi, non sarà episodico. E tantomeno, come spesso accade, solo in prossimità del voto, quando è sin troppo facile ricordarsi di dover parlare con i cittadini nei quartieri.

Insomma, nelle prossime settimane finalmente cominciamo a vederci dalle parti di casa vostra.Vi aspettiamo.