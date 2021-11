x

GERENZANO / ORIGGIO – Si chiama “peste d’acqua” ed è una pianta infestante che sta creando problemi al fontanile di San Giacomo di Gerenzano: ora Regione Lombardia ha stanziato i fondi per combatterla.

“Il progetto Clear, Contenimento di Lagarosiphon major e Reynoutria sp. – spiegano i responsabili del Parco dei Mughetti, del quale le due aree fanno parte – è stato recentemente finanziato da Regione Lombardia con un contributo di 40.000 Euro del bando “Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità – Life Gestire 2020”. Gli interventi, previsti a partire dalla prossima primavera, interesseranno la testa del Fontanile di San Giacomo nel comune di Gerenzano e le sponde del torrente Bozzente a Origgio. Nel primo caso, verrà asportata la specie infestante Lagarosiphon major, comunemente chiamata “Peste d’acqua arcuata”. E’ una pianta acquatica originaria dell’Africa meridionale, utilizzata come pianta ossigenante per gli acquari. Nel secondo caso, invece, si interverrà sul Poligono del Giappone, Reynoutria japonica, arbusto infestante che tende a colonizzare le sponde dei corsi d’acqua e le aree incolte”.

Ma perché si realizzano questi interventi? “Perché la diffusione delle specie aliene invasive è una delle prime cause della perdita di biodiversità e, in tal senso, Regione Lombardia ha dedicato al loro contrasto una delle sei linee d’azione del progetto Life Gestire 2020, finanziato dal programma Life dell’Unione europea” rilevano dall’ente parco.

(foto: il fontanile di San Giacomo)

03112021