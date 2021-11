x

CORSICO – Punto di riferimento per gli acquisti di arredamento anche per molti saronnesi, il negozio Ikea di Corsico è oggi davvero al centro delle cronache per l’episodio che si è verificato alle 13.05: alcune persone che si trovavano nel centro commerciale hanno lamentato dei fastidi, è stato diagnosticato loro uno stato di “intossicazione”. Secondo Areu hanno avuto bisogno di cure mediche dieci persone, fra i 21 ed i 65 anni. Sul posto sono accorse diverde ambulanze e due auto-mediche oltre ai vigili del fuoco ed ai carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cosa sia esattamente accaduto.

I visitatori hanno iniziato a lamentare colpi di tosse e bruciore agli occhi: 1000 persone sono state evacuate dall’Ikea, si era all’ora di pranzo ed in tanti si rivolgono alla struttura proprio per la pausa di metà giornata. La sostanza che si è diffusa nello store non è stata al momento identificata, nessuno ha comunque lamentato gravi conseguenze.

