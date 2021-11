[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Non riesce a trattenere le lacrime la 42enne saronnese mamma di una bimba di 3 anni quando racconta la difficile situazione in cui si trova. “Passo le notte a fissare il vuoto senza riuscire a pensare ad altro che tra pochi giorni la mia famiglia, ma soprattutto la mia bimba, non avrà una casa, un posto dove stare”.

Le difficoltà delle saronnese sono iniziatie 4 anni fa con la morte del padre: “Per me era un punto di riferimento. Ho lasciato casa e lavoro a Bologna per tornare a aiutarlo. Vivevo con lui. Quando è morto per un infarto mi è caduto il mondo. E dopo due settimane è morta anche la mia mamma”.

Unica nota positiva di questo difficile momento l’incontro con il compagno e l’arrivo della figlia. Le difficoltà sono però tornate nell’ultimo anno: “Ad agosto abbiamo lasciato la casa Aler intestata a mio padre. E da allora abbiamo fatto l’impossibile per trovare una casa ma soprattutto per garantire alla nostra piccola uno spazio in cui vivere”. La coppia ha vissuto in alcuni B&B ma ora si ritrovano senza soldi e con la necessità di lasciare l’ultimo alloggio entro il prossimo 5 novembre.

“Il mio compagno lavora e io ho cercato casa a Saronno e in tutto il Saronnese. Purtroppo pur capendo la nostra difficile situazione tutti ci rispondono che non abbiamo i requisiti. Mio marito lavora dalla mattima alla sera facendo anche gli straordinari ma al momento ha un contratto a tempo determinato e questo è davvero un ostacolo”. La saronnese rilancia il suo appello: “Ci serve un aiuto per superare questo momento così difficile. Una casa per ripartire e ritornare a quella normalità che si merita la nostra bimba”.

A rilanciare l’appello di questa mamma il saronnese Paolo Bocedi presidente dell’associazione Sos Italia libera: “Ho parlato a lungo con questa giovane mamma e ho avuto modo di conoscere anche la sua bimba. La sua situazione mi ha davvero toccato molto. Ho anche avuto modo di sentire l’assessore Ilaria Pagani e so che si sta occupando della vicenda. Spero davvero che la città di Saronno possa fare questo miracolo di Natale in anticipo. E chissà che unendo le forze dei cittadini, dell’Amministrazione e magari anche di qualche associazione si possa dare un po’ di serenità a questa famiglia che vuole solo un’occasione per ripartire”.

“Stiamo seguendo da vicino la situazione di questa famiglia – spiegano dai Servizi Sociali del comune di Saronno – lo stiamo facendo proponendo delle soluzioni alternative e siamo disposti a farlo con un sostegno concreto per avviare un percorso che permetta loro di arrivare ad avere un alloggio privato”.

