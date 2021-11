x

SARONNO – “L’evento nasce dal desiderio di essere vicini alle famiglie e ai docenti nel difficile compito di sviluppare tutte le infinite potenzialità dell’infanzia. Un bambino che gioca è un bambino felice, che impara a tessere relazioni, a conoscere il mondo, a diventare grande e consapevole”

Sono le parole dell’assessore alla Cultura Laura Succi che presenta l’iniziativa Giocando d’impara (anteprima del tradizionale Diritti in Gioco organizzato dal 13 al 27 novembre con una mostra animata e laboratori anche per le scuole)

Due gli appuntamenti in programma: venerdì 5 novembre alle 21 all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15 ci sarà l’incontro con Roberto Farnè docente di pedagogia del gioco e dello Sport.

“L’incontro con Farnè, ordinario di “Pedagogia del gioco e dello sport” all’Università di Bologna – continua l’esponente della Giunta – si pone come un momento di riflessione rivolto a docenti e genitori insieme, per focalizzare l’attenzione sull’importanza di questa attività. L’evento sarà poi seguito dalla giornata dedicata ai giochi per tutti i bambini negli spazi della biblioteca civica, un’occasione per abbandonare il divano e “mettersi in gioco”.

Diverse sono le proposte delle associazioni che hanno aderito alla richiesta di collaborazione a questa iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura: dai 𝓰𝓲𝓸𝓬𝓱𝓲 𝓲𝓷 𝓵𝓮𝓰𝓷𝓸 “𝓭𝓪 𝓬𝓸𝓻𝓽𝓲𝓵𝓮” a cura del Coordinamento 4 Passi di Pace in collaborazione con la Famiglia Rhodense, dal CAI alla Croce Rossa con la 𝙥𝙖𝙡𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙙𝙞 𝙖𝙧𝙧𝙖𝙢𝙥𝙞𝙘𝙖𝙩𝙖 e un punto ristoro con castagne, da Il Caminetto alla Cooperativa Koinè che propone una 𝕮𝖆𝖈𝖈𝖎𝖆 𝖆𝖑 𝕿𝖊𝖘𝖔𝖗𝖔 (Iscrizioni 3209572736) per finire con un 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐨 𝐢𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐑𝐨𝐝𝐚𝐫𝐢.La sede della Biblioteca Civica consentirà anche in caso di maltempo di giocare sotto al porticato e in spazi coperti.