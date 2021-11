Le avventure di Faga, online il trailer del film girato a Saronno. Venerdì la prima

x

SARONNO – “Le mirabolanti avventure di Faga”: questo pomeriggio è uscito il trailer ufficiale del film girato per buona parte a Saronno e che era stato presentato ufficialmete all’arena estiva saronnese. Poi la distribuzione, su dvd, in nord America mentre in Italia si attende l’uscita ufficiale: assieme al trailer pubblicato ora su Youtube c’è anche una prima data, quella di venerdì 5 novembre quando ci sarà la prima nazionale al cinema di Casalpusterlengo, alle 21 e con ingresso gratuito. Sarà anche l’occaisone per presentare, da parte del registra Roberto Albanesi – che è di Casalpusterlengo – le ulteriori novità per quanto riguarda sia la distribuzione nei cinema che sulle piattaforme di streaming.

E’ il quarto film di Albanesi, come detto girato quasi completamente a Saronno (e Cogliate), e con un cast parzialmente di attori della zona: c’è il protagonista Ivan Brusa che è di Lomazzo, Roberto Nicosia che abita in zona, Daniele Giulietti ex bomber del Saronno calcio e ormai saronnese d’adozione.

