x

x

SARONNO – Pioggia tutto il giorno su Saronno e circondario e traffico intenso: alla rotonda che si trova all’incrocio fra le trafficatissime viale Lombardia, via Varese e via Parma si è ripetuto questo pomeriggio il “solito” copione, chi passa da quelle parti trova la strada parzialmente allagata, tutt’attorno alla rotatoria.

Hanno invece “tenuto” i due sottopassi cittadini che in caso di forte pioggia spesso si riempiono d’acqua, e cioè quelli di via Milano e via I maggio.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, questa la tendenza per giovedì 4 novembre: residue precipitazioni nel corso della notte su Alpi e Prealpi, veloce cessazione dei fenomeni nel corso della mattinata. Contestuale rinforzo dei venti da nord, limitatamente al mattino, sui settori prealpini occidentali. Assenza di fenomeni significativi nella restante parte del giorno. Il centro funzionale della Lombardia valuterà nella mattina di domani 3 novembre l’eventuale rivalutazione dei codici colore su ciascuno scenario di rischio.

031102021