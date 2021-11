x

LIMBIATE – Verrà inaugurata domenica 7 novembre la RSA di Limbiate, la prima residenza sanitaria per anziani in città e che verrà intitolata a Luca Attanasio.

La struttura, posizionata in via Trieste, dove l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione del Gruppo Gheron srl, attraverso una convenzione siglata all’inizio del 2020, l’area dismessa tra via Trieste e via Garagano, si compone di più edifici: due residenze da 120 posti letto ciascuna, un centro diurno, una palestra per la riabilitazione e altri servizi a carattere socio-sanitario.

Proprio una delle due residenze sarà intitolata all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, vittima a febbraio di un attentato in Congo, dove ha perso la vita, lasciando sgomenta la comunità limbiatese, dove Luca era cresciuto.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 15, alla presenza del Sindaco Antonio Romeo, degli AD di Gruppo Gheron, Massimo e Sergio Bariani, del Direttore di Struttura Michela Cossu e del Parroco della Chiesa del Sacro Cuore Don Gianluca Romanò. Alla cerimonia, in forma privata, parteciperanno anche i genitori e la moglie di Luca Attanasio, che hanno messo a disposizione il materiale fotografico dedicato al lavoro che l’ambasciatore italiano ha svolto nel terzo mondo.

Il pomeriggio, aperto con l’accompagnamento della banda musicale “Corinna Bruni”, proseguirà con la benedizione delle residenze da parte di Don Gianluca e con la visita delle nuove residenze. Per motivi di sicurezza l’evento si svolgerà su invito e la partecipazione del pubblico sarà consentita a un numero limitato di persone: per accedere è necessario iscriversi sul sito di Gruppo Gheron e presentarsi muniti del proprio greenpass.

