SARONNO – Gli incontri del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, con gli operatori commerciali del territorio hanno portato questa mattina a fare tappa in via Varese. Sono stati una decina di commercianti che hanno accolto gli amministratori all’interno del proprio negozio e hanno riportato loro utili indicazioni rispetto al momento particolare vissuto dalla categoria commerciale in questo ultimo anno segnato dalla pandemia per il coronavirus e dalle restrizioni.

Come riferisce una nota dell’Amministrazione civica, “gli incontri della mattinata sono stati di grande importanza per instaurare un dialogo proficuo e confermano la necessità di proseguire sulla strada del confronto”.

Gli incontri con gli esercenti saronnesi proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ottica dunque di aprire un costante confronto con gli operatori di questo settore.

(foto: alcuni momenti della vista del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato nelle attività commerciali in via Varese questa mattina)

03112021