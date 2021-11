x

x

SARONNO – Stasera torna il consiglio comunale cittadino. L’assemblea civica si era riunita l’ultima volta nel mese di agosto per la maxi variazione di bilancio.

Ancora una volta il presidente Pierluigi Gilli ha convocato la seduta solo in versione in streaming per l’inagibilità della Sala Vanelli all’Università Insubria.

Qui la diretta de ilSaronno

L’appuntamento è per giovedì 4 novembre alle 20 con l’ordine del giorno che prevede i seguenti punti.

Approvazione verbali precedenti sedute consiliari. Approvazione bilancio consolidato esercizio 2020. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 22/09/2021

“Variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 8° provvedimento”. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 21/10/2021

“variazione al bilancio di previsione 2021-2023 – 9°provvedimento

finalizzato all’accesso al contributi ministeriali per lavori di messa in

sicurezza e adeguamento di spazi ed aule di edifici pubblici adibiti

ad uso scolastico per l’anno 2021-2022 di cui all’avviso pubblico del

06.08.2021 Mozione Gruppo Lega Lombarda “Carenza di medici di medicina

generale”.

Per seguire la seduta di consiglio comunale da casa si potrà utilizzare https://saronno.civicam.it e www.radiorizzonti.org con la diretta video oppure radio 88 FM o digitale terrestre canale radio 880 per la diretta audio.

Confermato l’appuntamento con il play by play de ilSaronno