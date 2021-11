x

CARONNO PERTUSELLA – Vittoria meritata, e nel finale diventata anche piuttosto ampia, per la Caronnese che sotto la pioggia di ieri pomeriggio ha battuto sul campo di corso della Vittoria la Castellanzese – 3-1 – nei trentaduesimo di finale della Coppa Italia di serie D. Risultato accolto dall’allenatore dei rossoblù, Manuel Scalise, con pacata soddifazione: “Medicina per il campionato, e la Coppa è importante anche per continuare a giocare, in partite ufficiali. Andiamo avanti, cogliendo positivamente questo risultato contro una Castellanzese che non è certo l’ultima arrivata” in sintesi il commento del tecnico della Caronnese.

Per Scalise, “la mole di gioco non è mancata, mi aspetto un’altra prestazione di questo tipo domenica contro la Lavagnese”. Tornerà infatti il campionato, con la formazione di Caronno Pertusella a caccia di punti pesanti per rimpolpare la propria classifica, raccogliendo quel che magari anche per una buona dose di sfortuna è mancato anche in recenti occasioni.

