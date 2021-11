x

x

CARONNO PERTUSELLA – “Da giovedì 7 ottobre riprende il servizio settimanale di orientamento legale gratuito, con Erminio Venuto, ex giudice di pace di Saronno”. Lo comunica l’Amministrazione civica di Caronno Pertusella, che promuove questo servizio.

Il ricevimento al pubblico avverrà solo previo appuntamento telefonico al numero 0296512219. Per l’ingresso in Municipio, in piazza Aldo Moro, bisognerà attendere l’arrivo del personale addetto nell’orario concordato per il ricevimento; come previsto anche dalle norme anti-covid vigenti attualmente in Lombardia.

Ritorna dunque l’orientamento legale: si tratta di un servizio in passato sempre particolarmente apprezzato da parte dei cittadini: il giudice Venuto si rende dunque disponibile ad ascoltare le problematiche di chi chiederà di incontrarlo e fornire indicazioni su come approcciarle, in base alle normative vigenti.

(foto: l’ex giudice di pace di Saronno, Erminio Venuto, che si occuperà come in passato di garantire il servizio di orientamente legale gratuito per tutti i cittadini caronnesi interessati)

04112021