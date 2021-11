x

UBOLDO / ORIGGIO – All’epilogo il percorso comune fra Origgio ed Uboldo per quanto riguarda la polizia locale: la convenzione fra le due amministrazioni civiche non verrà infatti rinnovata alla sua scadenza naturale, che è quella del giugno 2022. Questo l’esito dell’incontro, che si è svolto al Municipio uboldese, fra il sindaco locale, Luigi Clerici e quello di Origgio, Evasio Regnicoli, con il comandante della polizia urbana, Alfredo Pontiggia.

Si è deciso di cambiare, restituendo la piena autonomia ai due comandi, in una ottica comunque di una stretta collaborazione. Una prima ipotesi era stata quella suddividere l’attuale comando unificato in due differenti nucleo, uno per paese. Una soluzione che d’altra parte si è rivelata difficilmente praticabile sotto il profilo organizzativo. Ma intanto si pone un problema per Uboldo, che dovrà in questi mesi cercare uno spazio adeguato per il comando visto che gli spazi “storici” in Comune appaiono inadeguati.

(foto: alcune pattuglie del comando unificato)

