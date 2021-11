x

GERENZANO – Anche quest’anno, in vista di Halloween, Villaggio Amico – Residenza sanitaria assistenziale che si trova a Gerenzano – ha pensato a un dono speciale per i bambini.

Come già avvenuto con i bambini del reparto di emato-oncologia pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza, ai quali due anni fa la Rsa ha regalato dei teneri coniglietti di stoffa cuciti a mano dalle ospiti, anche quest’anno il risultato del laboratorio di cucito svolto dalle anziane ospiti della struttura è diventato un dono per i piccoli ricoverati nel reparto di pediatria, neonatologia e terapia sub intensiva neonatale dell’ospedale di Rho.

La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Aldo Bellini, direttore sanitario dell’asst Rhodense, e di Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico.

I bavaglini sono stati realizzati dalle anziane ospiti, sotto la supervisione dell’equipe educativa, utilizzando tessuti appositamente scelti.

“Il laboratorio di cucito fa parte delle tante attività svolte quotidianamente e molto apprezzate dalle nostri ospiti. Cucire aiuta la concentrazione, stimola la manualità fine assumendo un ruolo riabilitativo e di mantenimento delle capacità residue, oltre ad essere un’attività divertente e rilassante e in alcuni casi permette di riprendere un lavoro svolto da giovani. – ha commentato Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – Molte ospiti infatti hanno imparato il mestiere di sarta in gioventù, quindi c’è sempre molto entusiasmo quando si inizia un’attività di cucito. In questo caso la gioia è stata ancora più grande perché la possibilità di poter donare una propria creazione ai bambini ricoverati all’Ospedale di Rho ha dato loro una grande carica e una fortissima motivazione”.