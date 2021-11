x

LIMBIATE – Ieri mattina le terze medie di Limbiate hanno incontrato in streaming due membri dell’Associazione nazionale Alpini, con i quali hanno dialogato sul tema della Grande guerra, dei caduti al fronte e del viaggio che ha portato il Milite Ignoto da Aquileia a Roma.

E’ stato un incontro emozionante, che ha messo in evidenza il lato umano delle vicende belliche stimolando gli studenti, dopo la visione del documentario e della registrazione dei cori degli Alpini, a porre domande e intavolare la discussione sul significato del 4 novembre. Tramandare la memoria e gli insegnamenti del passato alle nuove generazioni significa affrontare il futuro con consapevolezza; come hanno ribadito gli stessi Alpini questa mattina, “un popolo che non ha memoria non ha storia”.

(foto: i due alpini che si sono resi disponibili all’incontro in streaming con i giovani delle terze medie delle scuole di Limbiate. L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli studenti)

