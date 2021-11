x

x

SARONNO – I coniglietti al cimitero, volpi al confine con Introini ed ora anche un bel fagiano alle porte del Matteotti. La fauna che vive intorno alla città degli amaretti è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi di pandemia e le novità notate dai saronnesi non mancano.

Risale a lunedì mattina intorno a mezzogiorno l’avvistamento di un bel fagiano a spesso per la zona di via Gorizia alle porte del quartiere Matteotti. Le macchine che passavano accanto a lui l’han fatto spostare di qualche metro ma certo non scappare. Si è decisamente abituato alla presenza dei saronnesi e soprattutto ai rumori della città il fagiano che da qualche giorno si è trasferito a Saronno. La sua presenza è stata notata sotto un intenso acquazzone nella zona di via Gorizia dove è stato immortalato da alcuni lettori de ilsaronno che ringraziamo per lo scatto.

Si tratta una novità per la fauna saronnese: in città spesso vengono avvistati conigli e volti ma i fagiani soprattutto nella zona industriale sono stati davvero una new entry. Del resto solo qualche settimana fa era stato segnalato anche un cinghiale a Saronno sud.