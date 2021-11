x

UBOLDO / SOLARO / LIMBIATE / ORIGGIO – Questo pomertiggio alle 16.05 intervento di una ambulanza della Croce rossa di Legnano in una ditta di via Caduti della liberazione di Uboldo per un 47enne che aveva accusato un malore: l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno, non è apparso in pericolo.

Oggi alle 11.25 in via ai Giardini di Origgio, accanto al parco pubblico, intervento dell’ambulanza della Croce rossa per il malore di una pensionata di 72 anni. La donna si è comunque presto ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Oggi alle 10.20 a Solaro intervento di una ambulanza della Croce viola alla scuola di via Giusti al Villaggio Brollo per una caduta accidentale, di un bimbo di 3 anni: per il piccolo niente di grave, ma è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti del caso.

Questa mattina a Limbiate, alle 9.30, in via Adamello è stata investita una ciclista: la donna, di 73 anni, è stata soccorsa salle pattuglie di carabinieri e polizia locale subito accorse e poi da una ambulanza della Croce rossa di Saronno, è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per contusioni comunque non gravi.

