ROVELLASCA – “Il pubblico delle occasioni importanti è stato presente per l’inaugurazione del palazzetto intitolato a Sergio Bianchi: l’Asd Tennis Rovellasca ha presentato una esibizione con i suoi gioiellini dei settori Sat ed Agonistica, ed è stata una bellissima giornata”. Così i responsabili del club tennistico hanno riepilogato quel che è avvenuto lo scorso fine settimana nella struttura sportiva rovellaschese.

Alla cerimonia di apertura dell’impianto, oltre che gli sportivi locali, tanti cittadini ed il sindaco Sergio Zauli con le autorità comunali ha preso parte anche il delegato del Coni di Como Niki D’Angelo in rappresentanza del Comitato olimpico italiano. Per le società locali una struttura moderna, a disposizione per gare ed allenamento; per Rovellasca una importante risorsa destinata alla collettività. Con ampi spazi ed un ambiente particolarmente luminoso ed accogliente, il palazzetto dello sport è oggi senz’altro fra i più funzionali fra quelli presenti nella zona.

(foto: un momento della giornata dedicata al palasport)

04112021