x

x

SARONNO – Ieri sera in consiglio comunale il rinvio del punto relativo al bilancio consuntivo, come richiesto dal capogruppo leghista Raffaele Fagioli (foto); “vittoria politica” delle opposizioni. Ne parla in un comunicato la segreteria cittadina della Lega.

Il presidente del consiglio costretto ad alzare bandiera bianca. È riuscito a bloccare la mozione della Lega sulla delega al commercio, liberamente interpretando leggi e regolamenti col supporto involontario del segretario generale, ma nulla ha potuto davanti ad un errore clamoroso come quello evidenziato dal capogruppo della Lega Raffaele Fagioli ieri sera durante la seduta del consiglio.

Il regolamento di contabilità armonizzata del Comune prevede che i documenti del bilancio consolidato siano messi a disposizione dei consiglieri 10 giorni prima dell’approvazione, ma all’inadeguato presidente Pierluigi Gilli è sfuggito che tra il 28 ottobre ed il 4 novembre ci sono solo 8 giorni di calendario.

A peggiorare la già grave superficialità che ha portato alla violazione regolamentare, ci si è messa anche la mancata convocazione della commissione Bilancio che, per un’amministrazione autoproclamatasi paladina di partecipazione, condivisione e trasparenza, non ha consentito ai consiglieri comunali di essere adeguatamente informati riguardo la delibera in approvazione.

La ratifica chiesta al consiglio comunale di due variazioni di bilancio approvate dalla giunta suona come l’ennesimo affronto ai suddetti principi di condivisione e partecipazione, oltre a deprimere ulteriormente le già ridotte competenze residue del consiglio comunale. Ben vengano gli investimenti per il progetto di lettura per ragazzi, per inciso anche ai grandi farebbe bene leggere e capire i regolamenti, e per la ristrutturazione degli edifici scolastici: i finanziamenti messi in campo dal governo centrale finalmente tornano sul territorio saronnese e lombardo.

Segreteria Lega Lombarda Saronno

05112021