CARONNO PERTUSELLA – E’ previsto per questa sera, venerdì 5 novembre 2021, alle ore 20:30, il consiglio comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione, presso la Biblioteca comunale “Giuditta Pellegrini”, di via Capo Sile 77.

L’ingresso alla sala consiliare è consentito previa esibizione del green pass, ed è obbligatorio indossare la mascherina, come da normativa vigente

Il consiglio comunale sarà, inoltre, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Caronno Pertusella.

Qui la diretta de IlSaronno.

Ecco, di seguito, i punti all’ordine del giorno:

1. Insediamento del consiglio comunale, esame delle condizioni di

candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

2. Insediamento del consiglio comunale: giuramento del sindaco;

3. Elezione del presidente del consiglio comunale;

4. Costituzione gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo;

5. Presa d’atto della nomina della giunta comunale;

6. Presentazione delle linee programmatiche di mandato;

7. Nomina commissione giudici popolari;

8. Nomina commissione elettorale comunale.

Nuovi nomi nella giunta per il secondo mandato del sindaco Marco Giudici e la sua coalizione di centrosinistra, formata da Pd, Unione di centrosinistra e Civico 2030:

Cinzia Banfi (Unione di Centrosinistra) vice Sindaco e con deleghe a Cultura, Istruzione, Pari opportunità e Affari istituzionali;



Sebastiano Caruso (Pd) con delega ai Servizi sociali;

Giorgio Turconi (Pd) con deleghe a Lavori Pubbici, Verde pubblico, Informatica e sistemi di connettività, Qualità;

Daniele Rosara (Civico 2030) con deleghe a Urbanistica, Ambiente, Sviluppo sostenibile e Attività produttive;

Gullia Mirea (indicata da Italia Viva) con deleghe a Sport e Politiche giovanili.



In capo al Sindaco restano le deleghe al Bilancio, Protezione civile, Personale.

Alla presidenza del consiglio comunale verrà proposto Zullo Fulvio (Pd).