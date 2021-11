x

CISLAGO – Scontro fra due automobili nel tardo pomeriggio di oggi in via Papa Giovanni XXIII a Cislago, sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia saronnese sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con due ambulanze, di Croce rossa e Sos Appiano, oltre all’automedica proveniente da Varese. Lo scontro è stato infatti violento ed ingenti sono apparsi i danni materiali ai due veicoli, una Peugeot 206 ed una Volkswagen Up. Il fatto si è verificato alle 18.55.

Ad avere bisogno di cure mediche sono stati un ragazzo di 19 anni ed una ragazza di 31 anni, che hanno riportato lesioni e contusioni varie, nessuno è comunque in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto ed accerrtare le eventuali responsabilità del sinistro.

(foto: la scena dell’incidente avvenuto in via Papa Giovanni XXIII di Cislago nel tardo pomeriggio odierno)

