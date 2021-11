x

SARONNO – Come una vera e propria star fa delle incursioni sulle strade saronnesi, nella zona di via Volta, finendo ogni volta per essere immortalato dai passanti che poi condividono le foto sui social a partire da Facebook.

Da qualche giorno fa incetta di like e cuoricini lo scoiattolo nordamericano che evidentemente vive nel parco Lura ma non disdegna di concedersi passeggiate per le strade saronnesi. Per nulla preoccupato dalla presenza di passanti e residenti salta tra le auto in sosta, zigzaga tra le recinzioni e corre sui marciapiedi. L’audace scoiattolo lascia spesso la calma del parco per godersi il suo angolo di città regalando ai saronnesi apprezzatissime incursioni tra le foglie autunnali nel sole ancora caldo.

E non è l’unico visto che nelle ultime settimane sono stati avvistati anche un fagiano nella zona di via Gorizia e prima ancora un cinghiale lungo la strada che porta alla stazioen ferroviaria di Saronno sud.

(foto condivise sul gruppo Facebook sei di Saronno se…)