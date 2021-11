x

SARONNO – La consegna dei documenti relativi al bilancio consolidato 8 giorni prima invece di 10 come previsto dalla normativa ha costretto l’Amministrazione comunale del sindaco Augusto Airoldi a rinviare, durante la seduta già in corso, la presentazione e l’approvazione del bilancio consolidato. QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

La scoperta del vizio di forma è stato un colpo di scena davvero inedito all’inizio della seduta convocata, ancora in modalità streaming, ieri sera alle 20. Tutto è iniziato quando, dopo le comunicazioni del sindaco Airoldi e del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli ha chiesto la parola il capogruppo della Lega Raffaele Fagioli.

Regolamenti alla mano ha esposto il vizio di forma ossia come i documenti relativi al bilancio consolidato fossero stati consegnati ai consiglieri giovedì 28 ottobre e quindi solo 8 giorni prima della seduta invece dei 10 previsti dall’articolo 138 comma 4 regolamento contabilità Armonizzata.

Un’obiezione accolta dal segretario comunale Antonella Pietri che ha chiesto qualche minuto per verificare la normativa. Così dopo una breve consultazione il presidente Pierluigi Gilli ha effettivamente rinviato il punto all’ordine del giorno. E’ stata convocato il consiglio comunale per martedì 16 novembre alle 20 per la sola discussione del bilancio consolidato. Contestualmente è stata anche fissa la seduta della commissione bilancio per giovedì 11 novembre.

Proprio sulla mancata convocazione della commisione si era espresso, con una conferenza stampa congiunta mercoledì pomeriggi, il centrodestra con una forte nota di biasimo. FdI, Lega e Fi hanno stigmatizzato la mancanza di trasparenza dell’Amministrazione che con una consegna all’ultimo minuto dei documenti e la mancata discussione del bilancio consolidato in consiglio comunale non dava loro il tempo e gli strumenti per svolgere al meglio il proprio incarico.