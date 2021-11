x

GERENZANO – La farmacia comunale di via I maggio a Gerenzano informa che “è attivo il distributore automatico, sul lato di via Alfieri, con circa 100 prodotti farmaceutici”.

Tramite questo speciale “bancomat” è possibile acquistare a qualunque ora, e dunque anche quando la farmacia è chiusa, varie medicazioni, dispositivi medici, profilattici, bendaggi, detergenti e disinfettanti, integratori. Prodotti comunque che non richiedono la ricettamendica.

Il distributore posto all’esterno della farmacia è utilizzabile nell’arco delle intere 24 ore ed è possibile pagare con monete, banconote ed anche bancomat ma per il momento non con la carta credito. Per ulteriori informazioni, fann sapere dall’Amministrazione civica gerenzanese, “è possibile contattare il numero telefonico 029681531”.

Di certo, un servizio di particolare utilità per i cittadini.

(foto: il distributore automatico di medicamente e prodotti sanitari che è stato collocato all’esterno della farmacia comunale, sul lato di via Alfieri a Gerenzano. E’ in funzione nell’arco delle intere ventiquattro ore)

