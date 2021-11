x

SARONNO / LOMAZZO – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese ieri alle 19 in via Volta nei pressi dell’incrocio con via Colombo a Saronno dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà: l’equipaggio dell’autolettiga ha trovato un uomo di 47 anni che stava male al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Il quarantasettenne è stato trasportato al vicino ospedale di piazza Borella, le sue condizioni non sono state giudicate preoccupanti.

A Lomazzo alle 19.30 in via De Amicis è stato investito un pedone: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. L’uomo, di 42 anni, si è comunque rapidamente ripreso: è stato medicato sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di stabilire con precisione la dinamica el sinistro e risalire alle eventuali responsabilità.

