SARONNO – “Ieri si è svolto il consiglio comunale di Saronno. Nonostante la velocità, data dalla posticipazione di un punto all’ordine del giorno e dal ritiro di una mozione, è stato come sempre luogo di confronto tra i consiglieri per i cittadini”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno la lista civica viola che commenta la seduta di ieri sera dell’assemblea cittadina tornando sul tema dei consigli in presenza. (qui la diretta con l’intervento del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli)

Per aumentare lo spazio di confronto è fondamentale però la presenza fisica. In questo momento, a causa dell’inagibilità della sala consiliare Vanelli, non ci è ancora possibile ritrovarci tutti fisicamente. Per questo Obiettivo Saronno ha deciso, fino al ripristino dell’aula della democrazia saronnese, di ritrovarsi sempre in presenza durante le adunanze del consiglio comunale, rispettando tutte le normative sanitarie e non, per potersi almeno nella lista confrontare al meglio.

È un primo passo che sta dimostrando che la situazione epidemiologica, seppur ancora parte della nostra quotidianità, sta pian piano scemando grazie ai vaccini e all’impegno di tutti. C’è ancora molto da fare, auspichiamo che la sala Vanelli sia presto pronta grazie ai soldi stanziati con la maxi variazione di bilancio del 3 agosto per poter allargare il confronto con tutti i consiglieri e, soprattutto, con la presenza fisica dei saronnesi.