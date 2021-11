Sciopero della nettezza urbana: come e quando

x

x

SARONNO / LOMAZZO – “La società Econord comunica che nella giornata di lunedì 8 novembre la raccolta rifiuti non viene garantita, essendo stato indetto a livello nazionale uno sciopero generale del settore igiene ambientale. Pertanto in caso di mancato ritiro si invitano i cittadini a ritirare i materiali esposti ed esporli il turno successivo, come da calendario”. Questo il dispaccio emesso dal Comune di Lomazzo ma che vale anche per tutti gli altri comuni, anche dove differente è l’azienda che si occupa della nettezza urbana. Le varie Amministrazioni comunali della zona stanno dunque avvisando i propri cittadini, tramite i social e gli altri strumenti di comunicazione a loro disposizione, della possibilità di eventuali disservizi.

Per la giornata di lunedì, quindi, potrebbe accadere che i rifiuti non vengano raccolti; il servizio tornerà alla normalità già dal giorno seguente.

(foto di archivio: un mezzo e operatori del servizio di nettezza urbana in azione nella zona del Saronnese)

05112021