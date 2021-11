x

GERENZANO – “Siamo in autunno e cadono le foglie. Gli alberi incominciano a prepararsi per i rigori invernali e per la prossima primavera. Non è così per alcuni degli alberi che ombreggiano e abbelliscono una delle piazze più frequentate di Gerenzano: piazza Alberto da Giussano, meglio conosciuta come la piazza del mercato”.

Inizia così l’appello del consigliere comunale Pierangelo Gianni.

“Questi alberi sono in sofferenza perché, secondo me, bisognerebbe togliere le piastre in ghisa e liberare lo spazio attorno ad essi. Sarebbe necessario rafforzare gli alberi in sofferenza, tagliare quelli morti e rimetterne di nuovi negli spazi vuoti. La piazza del mercato, a mio parere, è trascurata e manca di manutenzione, solo gli alberi la rendono gradevole. Pertanto rivolgo un appello pubblico all’amministrazione affinché intervenga urgentemente per ridare decoro alla piazza. Di questo passo, se non si provvederà in tempo, avremo una spianata di cemento sconnesso, assolato

d’estate e squallido in tutte le altre stagioni”.



Prosegue con un piccolo excursus storico: “Gli alberi della piazza vennero messi a dimora negli anni ‘90. Allora erano dei piccoli alberelli dal diametro di pochi centimetri con delle piastre di ghisa attorno. Sono passati parecchi anni e la loro crescita è stata molto vigorosa nonostante il ristrettissimo spazio non cementato attorno al loro tronco. Queste piastre in ghisa, troppo strette, stanno creando una strozzatura al naturale deflusso della linfa verso la chioma degli alberi e lo spazio angusto impedisce alle radici il naturale assorbimento dell’acqua piovana. Le conseguenza di questi due fattori sono visibili a tutti. Alcuni alberi sono già morti, caduti e rimossi, altri sono rinsecchiti e prossimi a cadere con grave pericolo per i fruitori della piazza, altri sono in evidente sofferenza tanto che hanno perso le foglie precocemente o sono prossime a rinsecchire. Infine la pavimentazione della piazza attorno ad alcuni alberi si sta deformando e spaccando visibilmente”.

“Uno spazio molto frequentato da tanti cittadini gerenzanesi – conclude – non merita questo triste destino”.

