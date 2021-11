x

SARONNO – Dopo l’ importante vittoria a Masnago, l’Az Robur Saronno torna sul parquet di casa in via Cristoforo Colombo al Centro Ugo Ronchi. La sfida, contro la Sporting Milanotre, che vale per la settima giornata del campionato maschile di Serie C Gold, andrà in scena nella serata di sabato alle 21.

I biancoazzurri sono chiamati a una grande prestazione per dare continuità alle due vittorie consecutive, ma non avranno vita facile vista la forma smagliante di Milanotre, reduce da ben quattro successi in fila.

La sfida ha un’importanza doppia vista la parità in classifica tra le due squadre, che non vogliono perdere punti rispetto alle prime della classe e che vogliono dare continuità ai recenti risultati raggiunti.

Giacomo Rimoldi

Classifica: Gallarate, 7 Laghi Gazzada 10, Busto Arsizio, Az Robur Saronno, Milanotre 8, Mortara 6, Nervianese,Varese Academy, Valceresi, Opera 2