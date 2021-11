x

x

SARONNO – Terzo trionfo consecutivo per l’Az Robur Saronno, che sul campo di casa batte la Sporting Milanotre con il risultato di 82-74. Partita combattuta dall’ inizio alla fine quella vista al centro Ronchi di via Colombo, i biancoazzurri ne escono però vincitori grazie a una grande prova corale che ha visto protagonisti diversi giocatori, miglior marcatore Tresso con 15 punti. Nella gara di sabato sera i saronnesi sono riusciti a tenere sotto per gran parte della partita Milanotre, ma non senza faticare visto che gli ospiti si sono sempre mantenuti a contatto mettendo pressione ai ragazzi di Grassi. Vittoria fondamentale che porta la Robur sempre più vicino alla vetta della classifica.

AZ Robur Saronno – Politi 10, Marusic 4, Cozzoli 3, Quinti 9, De Capitani 8, Gurioli NE, Tresso 15, Pellegrini 11, Fusella 12, Mariani 10, Motta NE, Banfi 0

Milanotre Basket – Turin 0, Cinquepalmi 24, Mori 4, Iacono 8, Musumeci 2, Tosi 2, Valdemeri NE, Colombo 9, Bertoglio 0, Garbujo NE, Tandoi 12, Bonora 13



Giacomo Rimoldi

(foto archivio: precedente incontro dell’Az Robur Saronno)

06112021