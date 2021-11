x

SARONNO – E’ “saltata” la sfida fra Morazzone e gli avversari di domenica scorsa del Fbc Saronno, ovvero il Gallarate: l’incontro Morazzone-Gallarate è stato rinviato a data da destinarsi, dopo che sono stati trovati casi di positività al coronavirus nella squadra del Morazzone. La notizia è stata resa nota dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com.

Confermati gli altri incontri della domenica calcistica di Promozione, 8′ giornata: Fbc Saronno-Lentatese (a Lazzate), Auroca Cmc-Union Villa Cassano, Castello Cantù-Universal Solaro, Olimpia-Solese, Solbiatese-Accademia Inveruno, Valle Olona-Besnatese, Meda-Amici dello sport. Classifica: Solbiatese 19 punti, Fbc Saronno 16, Besnatese 14, Meda e Lentatese 13, Aurora Cmc e Morazzone 11, Castello Cantù 10, Amici dello sport e Accademia Inveruno 9, Solese e Olimpia 6, Gallarate e Valle Olona 5, Union Villa Cassano 4, Universal Solaro 3.

Per quanto riguarda il Morazzone, che in Coppa Italia aveva eliminato proprio il Saronno, rinviata per la quarantena anche la partita di Coppa di mercoledì contro l’Accademia Inveruno. Probabilmente il Morazzone dovrà restare fermo anche domenica 14 novembre quando si dovrebbe giocare Lentatese-Morazzone.

(foto archivio: una fase di Gallarate-Fbc Saronno di domenica scorsa)

