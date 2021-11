Chi l’ha visto? Ritrovato Angelo

x

CESANO MADERNO – Lieto fine per la scomparsa di Angelo, cinquantenne di Cesano Maderno che mancava da diversi giorni da casa: è stato ritrovato e sta bene.Angelo, 56 anni, era scomparso il 17 ottobre da Cesano Maderno. Era uscito di casa a piedi e non è più rientrato ed i familiari aveva chiesto aiuto ai cittadini per trovarlo; era stato lanciato un appello anche alla popolare trasmissione televisiva della Rai, “Chi l’ha visto?”

Angelo sta bene ed è stato trovato in piazza Duomo a Milano: i militari di una pattuglia dei carabinieri lo hanno riconosciuto. Si sarebbe trattato di un allontanamento volontario; era già capitato che si allontanasse da casa ma aveva in passato sempre tenuto il cellulare acceso e mantenuto i contatti con i famigliari mentre stava risultava irrintracciabile, circostanza che aveva particolarmente allarmato la sua famiglia.

(foto: Angelo Cervesato di Cesano Maderno. E’ stato ritrovato dai carabinieri)

