SARONNO – Ricca di strascici polemici l’ultima riunione del consiglio comunale di Saronno, questo il comunicato dell’ex presidente del consiglio, ora consigliere comunale, esponente della Lega, Raffaele Fagioli.

In politica è abbastanza frequente attribuire all’avversario parole mai dette né pensate. Questo però è solitamente sintomo di chi ha poco niente da dire. È necessario in questa circostanza invitare il sindaco Augusto Airoldi a smettere di attribuirmi cose che non dico e non penso. Fosse la prima volta eviterei di puntualizzare, ma visto che sta diventando prassi per evidente mancanza di contenuto, è necessario fare le dovute precisazioni. Comprendiamo che Airoldi preferirebbe un voto unanime su qualunque delibera, ma vogliamo ricordare ai democratici esponenti della maggioranza che è prevista un’opposizione con il compito e la facoltà di individuare ed evidenziare le eventuali criticità dell’operato della giunta.

In particolare riguardo ai bilanci, elemento cardine dell’operato della maggioranza, ci riteniamo liberi di votare secondo coscienza e secondo quello che riteniamo corretto per la città. Nello specifico abbiamo dichiarato che il progetto di lettura per gli studenti e la riqualificazione degli immobili scolastici sono più che positivi per la città e ne siamo sinceramente felici. Allo stesso modo siamo estremamente critici riguardo le modalità utilizzate dall’amministrazione per portare avanti i progetti, condividerli con i gruppi consiliari e i consiglieri di minoranza, e proporli alla città. Il nostro voto tiene presente questo aspetto divenuto uno standard dell’attuale giunta che in questo anno ha dimostrato in diverse occasioni di essere lontana anni luce rispetto alla millantata professionalità, competenza e trasparenza. Le scelte politiche sono sempre discutibili e confutabili. Non si può dire la stessa cosa dell’ignoranza e carenza di attenzione emersa nell’applicazione dei regolamenti e, peggio ancora, nell’uso di trucchetti per eluderli a proprio uso e consumo.

Raffaele Fagioli Lega Lombarda Saronno

06112021