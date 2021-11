x

x

GERENZANO – Anche Gerenzano scende in campo per la sensibilizzazione alla violenza sulle donne: il 21 novembre prossimo, infatti, in collaborazione con Rete Rosa Onlus, l’associazione il centro territoriale antiviolenza con sede a Saronno, il Comune di Gerenzano inaugurerà una panchina rossa.

L’evento, fissato per il weekend precedente alla Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, si terra in via Fagnani a Gerenzano alle 11 di domenica 21 novembre.

Il centro territoriale antiviolenza Rete rosa svolge attività finalizzate a prevenire e contrastare la violenza intra ed extra familiare sulle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking) e la violenza assistita operando in sinergia con la rete dei servizi del territorio. Tra gli altri, svolge anche servizi di assistenza telefonica, assistenza sociale, ascolto, accoglienza e presa in carico in sede e consulenza e assistenza legale.

(in foto d’archivio: la panchina rossa posta a Lazzate; una analoga arriverà anche a Gerenzano, grazie ad un’iniziativa di Rete Rosa e Comune di Gerenzano)



06112021