SARONNO – Il PalaDozio si conferma un fortino per la Pallavolo Saronno, che nella quarta giornata del campionato di Serie B di volley maschile batte in tre set la ErreEsse Pavic di Romagnano Sesia. Non la più semplice delle sfide per i ragazzi di Galimberti, bravi comunque a conquistare il primo set ai vantaggi, 27-25, per poi vincere anche le due frazioni successive con il punteggio di 25-23 e 25-20.

Questo il commento social publicato dalla società: “4^ giornata di campionato: bella vittoria da tre punti per i nostri ragazzi che inizialmente subiscono la battuta avversaria ma con esperienza e qualità vincono sempre tutti i 3 set utilizzando tutti i giocatori! Grazie a tutti i nostri tifosi venuti a sostenere gli amaretti!”.

Imperdibile il big-match di settimana prossima, in casa di una vera e propria corazzata come lo Scanzorosciate. Scontro tra pesi massimi per capire chi ne avrà di più in ottica promozione.